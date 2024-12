Guerra de Canudos vira jogo de RPG com o objetivo de salvar Antônio Conselheiro; veja trailer

Se imagine tentando salvar Antônio Conselheiro durante a Guerra de Canudos e podendo dar um final diferente para a história baiana/brasileira. É o que promete o estúdio Rogue Snail com o lançamento do jogo de RPG “Hell Clock”, que se passa durante o confronto entre o exército brasileiro e a comunidade liderada por Antônio Conselheiro em Canudos, na região do Sertão do Rio São Francisco da Bahia. A previsão é de que ele seja lançado no 2º semestre de 2025

Com uma vibe dark futurista, o game conta a história do ex-escravo e combatente em Canudos, Pajeú, que, no jogo, é enviado para o Purgatório e terá que líder com demônios e pesadelos para conseguir salvar o seu líder, Antônio Conselheiro.

“Hell Clock transporta você ao coração da Guerra de Canudos, um dos conflitos mais significativos da história do Brasil. Assuma o papel de Pajeú, um ex-escravo com uma missão inabalável de resgatar seu companheiro de guerra, Antônio Conselheiro. À medida que Pajeú navega por essa jornada traiçoeira, uma atmosfera inquietante de suspense e perigo envolve cada passo”, diz a descrição do jogo na Steam.

Curioso é que Pajeú não é totalmente fictício, visto que em Canudos existiu uma pessoa de mesmo nome. Segundo o Museu da República, ele era um combatente negro pernambucano, um ex-soldado que ficou conhecido por planejar táticas de guerrilha nos combates contra o exército na guerra de Canudos.

Segundo o jornalista Bruno Silva, da Omelete, o jogo brasileiro mistura controles de RPGs de ação como Path of Exile e progressão de roguelike. Este ano, o estúdio chegou a lançar uma beta para que os usuários pudessem testar o jogo.

Confira o trailer:



A GUERRA DE CANUDOS

A Guerra de Canudos foi um conflito ocorrido entre 1896 e 1897, em Canudos, um vilarejo fundado por Antônio Conselheiro. Ele era um líder religioso carismático que pregava contra as injustiças sociais, defendia uma sociedade baseada em valores cristãos e criticava a República, recém-estabelecida no Brasil, que via como opressora dos mais pobres.

A comunidade de Canudos cresceu rapidamente, atraindo milhares de sertanejos que fugiram da fome, seca e exploração. Essa mobilização foi vista pelo governo e pelas elites locais como uma ameaça política e social, resultando em sucessivas expedições militares enviadas para exterminar a comunidade.

Após várias derrotas iniciais das tropas governamentais, a última expedição contou com um grande contingente de soldados e armamento pesado, o que levou à destruição total de Canudos e à morte de cerca de 25 mil pessoas. O conflito simboliza a resistência popular contra as desigualdades, mas também a violência e intolerância das elites contra o movimento.

Em 2019, Antonio Conselheiro foi incluído no Livro dos Heróis da República.

O ESTÚDIO

O Rogue Snail é um estúdio de jogos brasileiro fundado em 2013 por Mark Venturelli. Eles também são criadores de Chroma Squad, Relic Hunters Zero, Dungeonland e Star Vikings. Eles também fizeram o lançamento de Relic Hunters Legend, que está disponível no catálogo de jogos da Netflix.