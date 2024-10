Guerra de facções em SC é causa de onda de ataques com morte e prisões

Uma disputa entre duas facções criminosas foi o estopim para a série de barricadas feitas nesse sábado (19/10) na Grande Florianópolis. A informação foi confirmada pelo governador Jorginho Mello, que convocou uma entrevista coletiva no fim desta tarde de domingo (20/10) junto com as polícias Militar, Civil e Científica.

De acordo com o chefe do Executivo de Santa Catarina, as autoridades de segurança já controlaram a situação, fizeram ao menos 12 prisões e um homem foi morto em confronto.

Toda a situação começou entre noite de quinta (17) para sexta-feira (18), quando uma facção teria tentado invadir a Comunidade do Papaquara, no Norte da Ilha. O caso chegou ao conhecimento da Polícia Militar e as denúncias apontavam para vários homens fortemente armados e encapuzados fazendo disparos na região. Quando as guarnições chegaram à região da Rua Francisco Faustino Martins, na Vargem Grande, eles não estavam mais lá e queimaram os carros da fuga próximo ao Morro do Mosquito, deixando para trás objetos utilizados no crime.

