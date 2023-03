Guerra entre traficantes e milicianos assusta população do Rio de Janeiro

A violência voltou a assustar moradores dos Morros do Fubá e Campinho, no Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Militar, intensos tiroteios ocorrem há semanas nas duas localidades. A briga seria por disputa de territórios entre milícia e tráfico. Diversos serviços, como escolas e postos de saúde, tiveram que encerrar atividades para tentar proteger a população de eventuais balas perdidas. Há registro da morte de um traficante. A Polícia Civil investiga o caso. Nos últimos dias, também ocorreram confrontos na Gardênia e na Cidade de Deus, na zona oeste da cidade. A situação é semelhante, briga entre milicianos e traficantes. A Gardênia é uma região conhecida por ser dominada por milicianos e os traficantes da Cidade de Deus têm buscado adentrar aquela área, o que tem gerado inúmeros transtornos para os moradores. Mortes também foram registradas. Barricadas foram colocadas em algumas localidades pelos criminosos. A PM disse que vai intensificar as ações de segurança nestes locais, por considerar que a situação começou a ficar mais complicada no último mês.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer