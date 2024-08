O apresentador e empresário de grandes artistas Gui Taschetti mostrou sua nova forma física durante uma viagem a Fernando de Noronha. Com 1,77m de altura e pesando 78 kg, o rapaz compartilhou a transformação que passou, revelando que perdeu 15kg.

Gui destacou a importância da estética para o sucesso pessoal e profissional: “Quando a gente entende que a transformação estética faz parte de um dos pilares do sucesso, tudo fica mais fácil. Isso é pauta da minha palestra, inclusive”, afirmou.

A motivação para essa mudança veio depois do influenciador ficar solteiro novamente: “Após o término do meu último relacionamento, eu me vi no fundo do poço, sem segurança, sem autoestima, e tudo casou com o fato de eu achar que precisava ter uma embalagem melhor”, confessou.

Para alcançar seus objetivos, Gui intensificou os treinos e adotou uma rotina de exercícios que inclui musculação e crossfit. Ele também segue uma alimentação regrada e faz uso de suplementos manipulados prescritos por seu nutricionista.

Gui Taschetti exibe boa forma em Noronha após perder 15 kg

Gui Taschetti posa sorridente nos bastidores de um programa de TV

Após experimentar a peça, Gui continua detonando a peça: “Olha aí como é que ficou”

By Pamella e Gui Taschetti posam juntos nos bastidores do programa

Gui Taschetti com amiga, no seu aniversário

“Faço uso de manipulados receitados pelo meu nutri, Dr. Fabrício Britto, que inclusive é o médico responsável por cuidar de vários artistas, como Ingrid Ohara, MC Daniel, entre outros”, comentou.

Festão rodeado de famosos No fim de março, diversos famosos estiveram presentes na festa de aniversário do apresentador e empresário Gui Taschetti. No evento, numa balada em São Paulo, personalidades como Melody, Maria Lina, Alicia X, a cantora Tília e o ex BBB Gabriel Santana marcaram presença entre os convidados.

A celebração contou com os shows de Melody, Kaio Viana e Os Proibidos, além de ativações como stand de tatuagem. O tema, Versions Of Me, foi inspirado em um álbum da cantora Anitta, que é uma das grandes referências de Taschetti.

“Eu tô muito, muito, muito feliz! O motivo disso tudo ser tão importante pra mim é porque eu nunca tive condições de comemorar meu aniversário da forma que eu merecia. E desde que minha vida mudou, eu prometi que essa data nunca mais passaria despercebida!”, disse o aniversariante.

Gui Taschetti enfatizou a importância desta celebração em sua vida e revelou: “Meu aniversário é o dia mais importante do ano pra mim e a festa não vai ficar pra trás! Aos meus amigos que me deram os shows, que mal deixaram eu pagar os custos, a todos os nossos parceiros e a minha equipe, eu não tenho palavras!”.