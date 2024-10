Guia Passo a Passo para Baixar Vídeos do TikTok

Nos dias atuais, o TikTok é uma das plataformas mais famosas em todo o mundo. De jovens a idosos, todos podem usar esta plataforma para diferentes finalidades. O TikTok possui um recurso embutido para baixar vídeos de sua escolha. No entanto, alguns vídeos são restritos para download. Aqui, você poderá aproveitar vários métodos para baixar vídeo TikTok em diferentes dispositivos.

Download Direto do Aplicativo TikTok

Usando este recurso, você não poderá baixar todos os vídeos, mas ainda assim pode se divertir baixando alguns. Inclui os seguintes passos:

Abrir o Aplicativo TikTok: Primeiro, abra o aplicativo TikTok no seu dispositivo Android ou iOS para acessar o recurso.

Encontrar o Vídeo: Em seguida, localize o vídeo específico que deseja baixar. Você pode encontrá-lo rolando o feed.

Toque no Ícone de Compartilhar: Depois de encontrar o vídeo, toque no ícone de “compartilhar” que aparece na barra lateral direita da tela.

Salvar Vídeo: Ao tocar no ícone “compartilhar”, aparecerá a opção “Salvar Vídeo”.

Vídeo Salvo com Sucesso: Depois de seguir todos os passos, você terá baixado o vídeo do TikTok com sucesso para o seu dispositivo.

Baixar Através de um Aplicativo ou Website

A maioria dos vídeos pode ser baixada através do recurso embutido do TikTok. Se você não conseguir baixar pelo recurso, pode usar um aplicativo ou site de terceiros como o ssstiktok. Os seguintes passos ajudarão:

Copiar o Link do Vídeo: Abra o TikTok e localize o vídeo de seu interesse. Clique no ícone de “compartilhar” e copie o link do vídeo.

Abrir um Navegador da Web: Depois de copiar o link, abra um navegador de sua escolha.

Escolha um Site: Na lista exibida no navegador, você pode escolher qualquer site.

Colar o Link do Vídeo: Cole o link do vídeo no site selecionado. Geralmente, há uma barra onde você pode colar o link.

Baixar o Vídeo: Agora, clique no botão “Download”. Você terá opções, como modo de vídeo, modo de áudio, e download com marca d’água, etc.

Processo para Usar um Aplicativo de Terceiros

Para usuários de celular, há aplicativos disponíveis tanto na App Store quanto na Google Play Store que permitem baixar vídeo TikTok. Aplicativos como TikTok Downloader ou Snaptik são escolhas populares.

Copiar o Link do Vídeo: Assim como no método do navegador, abra o TikTok e copie o link do vídeo que deseja baixar.

Abrir o Aplicativo: Inicie o aplicativo de terceiros que você baixou.

Colar o Link do Vídeo: Cole o link copiado no campo fornecido no aplicativo.

Baixar o Vídeo: Toque no botão “Download”, e o vídeo será salvo no seu dispositivo.

Baixar Vídeo do TikTok no PC

Se você estiver usando o TikTok em um desktop e quiser baixar vídeo TikTok, o processo é igualmente simples. Vários sites permitem que os usuários baixem vídeos do TikTok diretamente no PC. Aqui está um guia para usuários de PC:

Copiar o Link do Vídeo: Abra o TikTok no navegador e localize o vídeo que deseja baixar. Clique com o botão direito no vídeo e selecione “Copiar Link”.

Abrir um Website de Download de Vídeo do TikTok: Assim como no método do navegador móvel, visite um dos sites de download de vídeos do TikTok, como tikdown.org ou ssstik.io.

Colar o Link do Vídeo: Cole o link no campo de entrada do site.

Escolher o Formato de Download: Você pode ter a opção de baixar o vídeo com ou sem marca d’água, ou até mesmo como arquivo de áudio.

Baixar o Vídeo: Clique em “Download”, e o vídeo será salvo na pasta de downloads do seu computador.

Baixar no iPhone

Devido a certas restrições no iOS, baixar vídeo TikTok usando sites de terceiros pode ser um pouco complicado. No entanto, há uma solução usando o aplicativo Documents by Readdle.

Instalar o Documents by Readdle: Baixe e instale o aplicativo “Documents by Readdle” da App Store.

Copiar o Link do Vídeo: Vá ao TikTok, localize o vídeo e copie o link.

Abrir o Aplicativo Documents: Inicie o aplicativo Documents e toque no ícone do navegador, localizado no canto inferior direito.

Visitar um Site de Download de Vídeo do TikTok: No navegador, visite um dos sites de download de vídeos do TikTok, como ssstik.io.

Colar o Link: Cole o link do vídeo TikTok no campo de entrada e pressione download.

Salvar o Vídeo: Uma vez que o vídeo for baixado, você pode encontrá-lo na pasta “Downloads” no aplicativo Documents. A partir daí, você pode movê-lo para o Rolo da Câmera.

Baixar Vídeos do TikTok Sem Marca d’Água

Um dos problemas comuns ao baixar vídeos do TikTok é a presença de uma marca d’água. Embora a marca d’água ajude a creditar o criador original, alguns usuários preferem baixar vídeos sem ela por motivos estéticos. Como mencionado anteriormente, a maioria dos aplicativos e sites de terceiros oferece opções para baixar o vídeo sem a marca d’água.

Usar um Site de Download de Vídeo do TikTok: Sites como ssstik.io e ttdownloader.com oferecem aos usuários a opção de baixar vídeos do TikTok sem marca d’água.

Colar o Link do Vídeo: Copie o link do vídeo do TikTok conforme instruído nas seções anteriores e cole-o no campo de entrada.

Selecionar “Sem Marca d’Água” quando a opção for dada.

Baixar o Vídeo: O vídeo será salvo no seu dispositivo sem nenhuma marca d’água.

Conclusão

Em conclusão, existem várias maneiras de baixar vídeo TikTok. Você pode baixar diretamente do TikTok, bem como através de aplicativos ou sites de terceiros. Além disso, é possível baixar um vídeo específico sem marca d’água. Todos os passos mencionados acima irão ajudá-lo a baixar seus vídeos favoritos do TikTok.