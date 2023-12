Guiana e Venezuela prometem não usar força em disputa por Essequibo

Em declaração conjunta, países concordaram em resolver impasse territorial de acordo com o direito internacional

A decisão se deu depois da reunião entre o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e o líder guianês, Mohammed Irfaan Ali, nesta 5ª feira (14.dez.2023) Reprodução/ X @PresidencialVen – 14.dez.2023

A Venezuela e a Guiana se comprometeram em não usar quaisquer tipos de força e não ameaçar, direta e indiretamente, a soberania territorial um do outro “sob quaisquer circunstâncias” na disputa da região de Essequibo.

Os 2 países assinaram uma declaração conjunta em que concordaram em resolver o impasse de acordo com o direito internacional. A decisão se deu depois da reunião entre o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e o líder guianês, Mohammed Irfaan Ali, nesta 5ª feira (14.dez.2023). Eis a íntegra do documento (PDF – 59 kB).

No texto, também ficou acordado que ambos os países se absterão, seja em palavras ou atos, de agravar qualquer conflito ou desacordo resultante de controvérsias entre eles e cooperarão para evitar incidentes no território que provoquem tensões na América do Sul.

Os chefes de Estados se reuniram nesta 5ª feira (14.dez) em São Vicente e Granadinas, no Caribe, para tratar sobre o assunto. A reunião foi intermediada pelo Brasil –que estava representado pelo assessor da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim–, pela Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos) e a Caricom (Comunidade do Caribe).

Um próximo encontro será realizado no Brasil em 3 meses para tratar sobre o território.

Eis abaixo o que acordaram os 2 países:

qualquer litígio entre os 2 Estados será resolvido de acordo com o direito internacional; vão se absterão de agravar qualquer conflito ou desacordo resultante de controvérsias; os 2 Estados cooperarão para evitar incidentes no terreno que provoquem tensões; comprometem-se a comunicar a Caricom, a Celac e o presidente do Brasil –Luiz Inácio Lula da Silva (PT)– caso seja registrado algum incidente; estabelecerão imediatamente uma comissão conjunta dos ministros dos Negócios Estrangeiros para tratar de questões mutuamente acordadas; o presidente da Celac, Ralph Gonsalves, o presidente interino da Caricom, Roosevelt Skerrit, e o Lula continuarão a abordar o assunto como interlocutores e o secretário-geral da ONU, António Guterres, como observador e reunir-se novamente no Brasil em 3 meses para considerar qualquer assunto com implicações para o território disputado, incluindo a referida atualização da comissão mista. Entenda o caso Os venezuelanos votaram em 3 de dezembro em um referendo sobre a anexação de parte do território da Guiana. A medida, de caráter consultivo, foi anunciada por Maduro em 10 de novembro.

A disputa entre os países, que dura mais de 1 século, está relacionada à região de Essequibo ou Guiana Essequiba. Depois do resultado, o governo venezuelano deve decidir as estratégias para a anexação do território.

Essequibo tem 160 mil km² e é administrado pela Guiana. A área representa 74% do território do país vizinho, é rica em petróleo e minerais, e tem saída para o Oceano Atlântico.

O referendo apresentou 5 perguntas, nas quais os venezuelanos escolheram entre as respostas “sim” e “não”. Foram aprovadas pelo CNE (Conselho Nacional Eleitoral) da Venezuela em outubro.

Trata-se de questionamentos sobre o Laudo de Paris de 1899 –medida resultante de um tratado assinado em Washington em 1897, que determinou a área como pertencente à Guiana, que era uma colônia britânica na época, e delimitou uma linha divisória do território.

As perguntas também abordam o Acordo de Genebra de 1966 –no qual o Reino Unido reconheceu a reivindicação venezuelana de Essequibo e classificou a situação como negociável.

Uma delas questiona ainda a competência da Corte Internacional de Justiça para julgar o caso. O órgão judiciário da ONU (Organização das Nações Unidas) em Haia, na Holanda, decidiu na 6ª feira (1º.dez) que a Venezuela não pode tomar medidas para anexar o território.

Segundo a decisão, o governo de Nicolás Maduro “deverá se abster de tomar qualquer ação que possa modificar a situação que prevalece atualmente no território em disputa”. Eis a íntegra da sentença (PDF – 227 kB).

O governo da Guiana classificou a medida como “provocativa, ilegal, nula e sem efeito jurídico internacional”. Também acusou o líder venezuelano de crime internacional ao tentar enfraquecer a integridade territorial do Estado soberano da Guiana. Eis a íntegra do comunicado (PDF – 19 kB).

O país também defende o Tratado de Washington de 1897. “Durante mais de 6 décadas, a fronteira foi internacionalmente reconhecida, aceita e respeitada pela Venezuela, pela Guiana e pela comunidade internacional como sendo a fronteira terrestre entre os 2 Estados”, disse o governo do país.

ECONOMIA DA GUIANA A Guiana tem 214.969 km² e 800 mil habitantes. As línguas oficiais são inglês e idiomas regionais. A moeda é o dólar guianense.

A riqueza do país tem crescido por causa do petróleo na Margem Equatorial. Espera-se que se torne uma nova potência petrolífera na região. A estimativa é que o total de óleo no local seja de 14,8 bilhões de barris. Esse volume corresponde a 75% da reserva total de petróleo do Brasil.

O PIB (Produto Interno Bruto) da Guiana deverá crescer 29% em 2023, segundo projeções do Banco Mundial divulgadas em outubro deste ano. Será o maior desempenho entre os países da América Latina e Caribe. Dados da entidade mostram que o país sul-americano cresceu 43,5% em 2020, 20,1% em 2021 e 63,4% em 2022. Leia a íntegra do relatório (PDF – 6 MB).

O FMI (Fundo Monetário Internacional) estima crescimento de 38,4% no PIB do país em 2023.

HISTÓRIA Os primeiros colonizadores da região foram os espanhóis, que chegaram em 1499 à região. No século 16, a Guiana passou a ser controlada pelos holandeses. Segundo o Portal Contemporâneo da América Latina e Caribe da USP (Universidade de São Paulo), os holandeses acreditavam que na região poderia estar El Dorado –lenda que dizia existir uma cidade em que havia ouro em abundância.

Em 1616, foi construído o 1º forte holandês em Essequibo. O lugar também serviria como entreposto comercial, administrado pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. A então colônia holandesa passou a ter como base econômica a exportação de açúcar e tabaco.

Com a implementação de um amplo sistema de irrigação no século 18, a Guiana expandiu o número de terrenos agrícolas, o que atraiu colonos ingleses de ilhas caribenhas.

A população de origem britânica superou em tamanho a holandesa na região no final do século 18. Com a Revolução Francesa e a expansão da França na Europa, os holandeses decidiram passar parte de suas colônias para a administração inglesa para se proteger de uma possível intervenção francesa.

Em 1814, as colônias Essequiba, Demerara e Berbice foram transferidas de forma oficial para a Inglaterra por meio do tratado Anglo-Holandês. O território passou a se chamar Guiana Inglesa em 1931. O país declarou sua independência em 1966, mas continuou integrando a Comunidade Britânica –grupo de ex-colônias britânicas.

MADURO O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, 60 anos, comanda um regime autocrático e sem garantias de liberdades fundamentais. Mantém, por exemplo, pessoas presas pelo que considera “crimes políticos”.

Há também restrições descritas em relatórios da OEA (Organização dos Estados Americanos) sobre a “nomeação ilegítima” do Conselho Nacional Eleitoral por uma Assembleia Nacional ilegítima, e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (de outubro de 2022, de novembro de 2022 e de março de 2023).