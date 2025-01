Guilherme Arantes anuncia pausa na carreira após problemas de saúde

Guilherme Arantes abiu o coração e anunciou uma pausa na carreira. O cantor, que recentemente passou por problemas de saúde, afirmou que a decisão foi tomada por conta do atual mercado fonográfico e comparou a carreira como uma “toada compulsória”.

“Nos vemos em 2026! Não, vocês não leram errado, nem eu me enganei. É isso mesmo: 2025 já está parcialmente traçado ‘para’ mim, e parcialmente traçado ‘por’ mim. Não estou dizendo ‘adeus’ a nada, apenas um até breve”, escreveu no Instagram.

Guilherme prosseguiu: “Diferentemente da maioria dos meus colegas de profissão, sou um agente sem agenda. Zero promessas, zero compromissos de prosseguir nessa toada compulsória chamada de ‘carreira’. Chuto o balde, me rebelo para sobreviver.”

O músico afirmou que a doença teve peso em sua escolha, mas, que o modo que a indústria musical vem operando ultimamente, foi o que mais agravou. Ele acumula mais de 48 anos como artista:

“Não estou suportando mais, sou um bizarro replicante, desencaixado num jogo em que perdi o fio da meada. Tenho um pé atrás em relação ao que chamarei genericamente de ‘processos coletivos’. O que é ‘coletivo’? Multidão. Amontoamento de pessoas. Eu respeito tudo, mas posso ter desenvolvido uma sensação de estranhamento”, ressaltou.

Arantes ainda lembrou do carinho que tem pela música e pelos fãs: “Adoro tocar para as pessoas, tenho amor e intensidade na mensagem, na função pública. Mas confesso que – não é de hoje – venho me sentindo um peixe fora do aquário.”

Ele ainda destacou que a fase é bastante complicada e que não quer trabalhar apenas visando o lado financeiro:

“Estou bem chateado e reflexivo, questionador, se querem saber. Não é um momento fácil. Seria bem mais fácil se eu relaxasse e curtisse a vida e saboreasse o sucesso, me entregando ao ‘play for cash’… mas não sou assim. Não sou exatamente um ‘performer’ num mundo dominado pelo entretenimento”, frisou.

Por fim, Guilherme Arantes desabafou e declarou que não é uma pessoa que vai na mesma direção da massa, da unanimidade:

“Às vezes, sinto que não sirvo para muita coisa neste mundo, exceto para um seleto grupo – graças a Deus, agradeço e dou valor todos os dias – de apreciadores da minha evolução artística. Agradeço também ao Universo por me trazer a meio século de música com significado e consistência de um amor incondicional. Serventia para o showbiz é outra coisa”, concluiu.

No dia 26 de dezembro, o veterano da MPB realizou uma cirurgia de urgência, aos 71 anos. Guilherme foi submetido a um cateterismo com angioplastia, um procedimento cardíaco que tem como objetivo diagnosticar e tratar artérias obstruídas.

Na próxima sexta-feira (3/1), Arantes se apresentaria no navio do Roupa Nova, mas cancelou a participação para restabelecer a saúde.

Leia o comunicado na íntegra: