Guilherme Arantes cancela show de Réveillon em Santos após procedimento médico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O artista Guilherme Arantes, de 71 anos, cancelou o show que faria em Santos, no Réveillon, após passar por um procedimento não programado no coração nesta quinta-feira (26), em Salvador.

“O cantor e compositor Guilherme Arantes foi submetido a um cateterismo com angioplastia não programado, realizado com sucesso”, divulgou sua equipe nas redes sociais.

“Por recomendação médica, Guilherme Arantes precisará cumprir repouso absoluto pelos próximos dez dias. Dessa forma, infelizmente, ele não poderá participar do show de Réveillon em Santos, marcado para o dia 31 de dezembro, nem do navio do Roupa Nova, no dia 3 de janeiro de 2025”, conclui a nota.

O evento de ano novo também contava com uma apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal (OSMS) e um show pirotécnico de fogos de artifício e tem público estimado de 1 milhão de pessoas.

