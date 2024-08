Guilherme “Cachorrão” estreia na maratona aquática, mas abandona prova

O nadador Guilherme Costa, o Cachorrão, foi o único brasileiro a participar da maratona aquática masculina na Olimpíada de Paris. É a primeira vez que ele, especialista em provas de média e longa distância nas piscinas, participa da modalidade em Olimpíadas. Cachorrão não conseguiu completar o percurso de 10 km, e abandonou a disputa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBDA (@cbdaoficial)

Notícias relacionadas:

Giullia Penalber avança e luta pelo bronze no wrestling nesta sexta .

Duda e Ana Patrícia garantem medalha para o Brasil no vôlei de praia.

Edival Pontes conquista bronze para o Brasil no taekwondo.

Após a largada dos 31 competidores na ponte Alexandre III, sobre o rio Sena, o brasileiro não conseguiu se manter junto ao pelotão de liderança da prova. Ao longo do trajeto, a melhor colocação de Guilherme Costa foi o 14º lugar. Aos poucos ele foi cansando e ficando para trás. O brasileiro desistiu da prova durante a quarta das seis voltas do percurso, quando já tinha alcançado a marca de 6,6km nadados após 1 hora e 16 minutos nas águas do Sena.

A medalha de ouro na prova foi para a Hungria que teve dobradinha no pódio: o húngaro Kristof Rasovszky, que completou em 1h50min52, garantiu o topo do pódio e David Betlehem (1h51min09) foi bronze. A prata foi conquistada pelo alemão Oliver Klemet (1h50min54).

A maratona aquática foi a quinta prova que Cachorrão competiu nos Jogos de Paris. Ele foi finalista e terminou na quinta colocação nos 400m estilo livre. Ainda nas piscinas no estilo livre, ele participou dos 200m, 800m e do revezamento 4x200m masculino.