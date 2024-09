Guilherme Derrite declara apoio à Rosana para a Prefeitura de Santos-SP

O secretário de Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, declarou seu apoio à candidatura de Rosana Valle (PL) para a Prefeitura de Santos-SP. Em visita à cidade, nesta semana, o membro do primeiro escalão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) prometeu à liberal a integração das forças de segurança e o alinhamento de políticas públicas a fim de fechar ainda mais o cerco ao crime organizado no município.

Derrite credenciou Rosana como a mais preparada para administrar Santos a partir de janeiro de 2025. “Não há ninguém mais preparado que a Rosana (Valle) para ser prefeita de Santos. Sou testemunha de sua competência. Entramos juntos na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, e pude constatar que ela representou, e muito bem, a cidade de Santos, a Baixada Santista, o nosso estado”.

Segundo Derrite, quando assumiu a Segurança Pública de São Paulo, foi Rosana a deputada quem mais apoiou as operações de retomada de território contra o crime organizado em Santos e região: “Tenho certeza que, como prefeita, Rosana vai apoiar a integração das políticas de segurança, para que a gente continue sufocando a criminalidade”, complementou.

Derrite esteve em Santos na última quarta-feira (4) e cumpriu com Rosana duas agendas: visita ao 6° Grupamento dos Bombeiros e uma entrevista ao vivo ao Sistema Santa Cecília de Comunicação.

Pesquisa

A candidata à Prefeitura de Santos pelo PL segue na frente nas intenções de voto, segundo levantamento divulgado nesta semana pelo Real Time Big Data. A bolsonarista abre 8 pontos percentuais de diferença sobre o atual prefeito, Rogério Santos (Republicanos): 43% a 35%.

Na sondagem espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, Rosana tem 16%, seguida pelo mandatário (10%) e Telma de Souza, do PT (5%).

Foram entrevistados mil eleitores por meio de abordagens pessoais, entre 2 e 3 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n° SP-03746/2024.