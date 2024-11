Guilherme Winter rebate fala de Giselle Itié: “Inúmeras mentiras”

Guilherme Winter usou uma rede social para se pronunciar após uma fala da ex-esposa, Giselle Itié. Segundo a atriz, ele sentia “nojo” do corpo dela durante a gravidez do filho do casal, Pedro Luna, de 4 anos.

“Ele sentiu muito nojo do meu corpo. Ele falava isso, que sentia nojo de algum cheiro que [meu corpo] exalava”, declarou a artista durante participação no podcast Exaustas, ao lado de Samara Felippo e Carolinie Figueiredo.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Giselle Itié e Guilherme Winter se separaram Reprodução 2 de 3 Giselle e Guilherme Winter se separaram. Ela é mãe solteira Reprodução/Instagram 3 de 3 Giselle e Guilherme Winter Reprodução / Instagram

Em uma publicação compartilhada nos stories do Instagram, Winter classificou a fala como uma “recente mentira” sobre a vida dele. “Essa afirmação é apenas mais uma inverdade que não reflete a realidade”, escreveu.

Ele explicou que não costuma falar sobre a vida dele nas redes sociais, mas garantiu que sofre com “inúmeras mentiras” contadas por Giselle, sem citá-la diretamente. Além disso, garantiu que a prioridade dele é o bem-estar do filho.

“Busco ser um pai exemplar, oferecendo bons exemplos e estando presente em sua vida. O que realmente importa é que meu filho crescerá e formará suas próprias conclusões, fundamentadas em suas experiências e vivências”, pontuou.

O ator garantiu ainda que se orgulha do que vem construindo e do papel que desempenha na vida do filho.

Leia o desabafo completo:

“Gostaria de me pronunciar sobre uma recente mentira que circulou sobre minha vida. Essa afirmação é apenas mais uma inverdade que não reflete a realidade.

Nunca vim em rede social me queixar das mazelas que sofri/sofro ou das inúmeras mentiras ditas acolá; como, por exemplo: ser mãe solo.

Levo minha vida com discrição e respeito, principalmente em relação ao meu filho. Minha preocupação sempre foi e sempre será o seu bem-estar: busco ser um pai exemplar, oferecendo bons exemplos e estando presente em sua vida.

O que realmente importa é que meu filho crescerá e formará suas próprias conclusões, fundamentadas em suas experiências e vivências. Tenho orgulho do que venho construindo e do papel que desempenho em sua vida.

Agradeço a todos que realmente me conhecem e sabem da verdade.”