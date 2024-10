Guillermo Varela, do Flamengo, se envolve em confusão que acabou com torcedores do Peñarol presos no Rio

Na manhã desta quarta-feira (23), por volta do meio-dia, o jogador Guillermo Varela, do Flamengo, foi visto durante uma confusão que envolveu torcedores do Peñarol, na área da Praia do Recreio, no Rio de Janeiro. Durante a briga, o ônibus que levava os torcedores uruguaios foi saqueado e depois incendiado. Segundo o Governador do Rio, Cláudio Castro, mais de 200 pessoas foram detidas no local e serão escoltadas para fora do Estado. Varela foi visto e filmado por populares, conversando com policiais. Após o ocorrido, o Clube de Regatas Flamengo se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais e disse que Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube estaria analisando a situação.

O lateral direito também se manifestou nas redes sociais e disse que a situação foi um “mal-entendido”. Segundo Varela ele estava no local para “resgatar dois amigos” e “não participou em nenhum ato de violência”. Ainda explicou que foi abordado por dois policiais e que após as devidas explicações, seguiu para almoçar com os colegas de time e comissão técnica.

O próximo jogo do Flamengo é contra Juventude, dia 26, às 16h:30, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja o pronunciamento do jogador: