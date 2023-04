Guimê e Cara de Sapato são indiciados por importunação sexual

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito que investigava MC Guimê e Cara de Sapato pelo crime de importunação sexual. Eles foram indiciados e o inquérito foi encaminhado para o Ministério Público do Estado (MPRJ).

Segundo o G1, após a conclusão do inquérito, a delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, enviou o relatório ao MPRJ, que foi recebido nessa quarta-feira (26/4). Agora, a decisão se eles serão denunciados ou não vai ser tomada pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica da Área Oeste.

A defesa de Cara de Sapato discorda do entendimento da delegada e afirma que a vítima não se sentiu importunada. “A defesa discorda frontalmente do entendimento da delegada, porque, embora o crime de importunação sexual independa de iniciativa da vítima, o Estado e a lei penal não podem desprezar a manifestação clara, lúcida e espontânea da vítima no sentido de que, no seu juízo íntimo, não houve importunação, constrangimento ou desrespeito”, disse Ricardo Sidi, advogado do lutador.

Guimê e Cara de Sapato foram desclassificados do BBB23 no dia 16 de março após assediarem a mexicana Dania Mendez durante a festa do líder, que ocorreu na noite anterior. O cantor passou a mão na bunda dela várias vezes, e o lutador tentou beijá-la, mesmo após a mexicana dizer que não queria.

A investigação contra eles foi aberta no mesmo dia da desclassificação do reality show e durou pouco mais de um mês.