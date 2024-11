Guinness Book: mulher mais alta do mundo encontra a mais baixa

A mulher mais alta do mundo encontrou a mais baixa do mundo, na terça-feira (19/11), em um hotel de Londres, na Inglaterra. As duas estiveram juntas em uma celebração do Dia Anual dos Recordes Mundiais do Guinness.

Rumeysa Gelgi mede 2,15 metros e Jyoti Amge 62,8 centímetros. A publicação do Guiness Book, promotor do encontro, diz que apesar do 1,52 metro de diferença, elas se tornaram amigas.

“Conhecer Jyoti pela primeira vez foi maravilhoso”, disse a turca Rumeysa, de 27 anos. A indiana Jyoti, de 31 anos, foi elogiosa quanto à amiga.

Veja filmagem do encontro das duas amigas:

“Estou acostumada a olhar para cima e ver pessoas mais altas do que eu (…), mas fiquei muito feliz em olhar para cima hoje e ver a mulher mais alta do mundo”, disse ela, enquanto as duas partilhavam da tradição inglesa de tomar chá.

O editor-chefe da publicação, Craig Glenday, presenteou Rumeysa e Jyoti com certificados especiais. “O Guinness World Records tem tudo a ver com celebrar as diferenças”, disse Glenday.