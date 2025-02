Guitarra rara é recuperada após ser furtada há seis meses

Uma guitarra avaliada em R$ 50 mil foi recuperada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Salvador) seis meses após ter sido furtada em Salvador. O caso ocorreu na última sexta-feira (7).

A recuperação ocorreu em um condomínio residencial localizado na BR-324, em Simões Filho. O instrumento foi localizado junto com 35 munições de pistola calibre 9mm. As diligências tiveram início após a vítima procurar a delegacia e informar que seu instrumento estava sendo anunciado em uma plataforma de vendas on-line.

A vítima compareceu à delegacia para recuperar a guitarra. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e responsabilizar os envolvidos no furto e na suposta receptação, além de apurar a legalidade das munições apreendidas.