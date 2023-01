Guitarrista do Queen, Brian May recebe o título de “Sir” pelo rei Charles III

Brian May, guitarrista e um dos fundadores do Queen, foi condecorado “Cavaleiro” (o título “Sir”) pelo rei Charles III, que assumiu o trono britânico após a morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II.

De acordo com a Billboard, o músico estava no topo da Lista de Honras de Ano Novo de 2023, entre os profissionais da indústria musical reconhecidos nesta tradição anual que celebra os serviços e as conquistas exemplares dos indivíduos em seus respectivos campos em todo o Reino Unido.

May agora se une a nomes como Paul McCartney, Ringo Starr, Mick Jagger, Elton John, Rod Stewart e Tom Jones, que também já foram homenageados com o título, um dos mais importantes do Reino Britânico, seguido pelos títulos de Oficial da Ordem do Império Britânico e o Membro da Ordem do Império Britânico.

“Muito obrigado por todas as mensagens de parabéns após o anúncio do meu título de cavaleiro”, disse o guitarrista em um vídeo no Instagram, publicado na sexta-feira (30). “Estou muito emocionado e muito comovido pelo amor e apoio que vem de vocês”, acrescentou. “Farei o meu melhor para ser digno. Por agora, boa noite e obrigado e muito amor, de Sir Bri.”

A lista reúne 1.100 nomes, entre músicos, artistas, produtores, esportistas e mais. O site oficial do Queen traz a publicação sobre o guitarrista de 75 anos.

“Músico, astrofísico e defensor do bem-estar animal. Pelos serviços prestados à Música e à Caridade. Já portando o título de Dr., além de ter recebido anteriormente um CBE [quando recebeu a Medalha da Ordem do Império Britânico], o músico do Queen recebe agora o título de Cavaleiro, acrescentando o título honorífico de Sir ao seu nome, doravante reconhecido com o título completo de Sir Brian Harold May CBE. A esposa de Brian há 22 anos, Anita Dobson, pode usar o título de Lady May”, diz o texto.

“Estou feliz e agradecido por receber esta homenagem. Vou considerar o título de cavaleiro não tanto como uma recompensa, mas mais como um encargo – uma comissão – para eu continuar a lutar pela justiça – para ser uma voz para aqueles que não têm voz. Vou me esforçar para ser digno – para ser aquele Cavaleiro de Armadura Reluzente”, disse o músico em sua resposta oficial publicada também no site do Queen.