Uma das maiores polêmicas do mundo evangélico em 2024 foi, sem sombra de dúvida, o caso envolvendo a esposa do pastor Ruan Sérgio. Ela expôs o relacionamento extraconjugal do religioso com uma cantora da congregação, que por sua vez é casada com o guitarrista Patrick.

Aryana Medeiros, esposa do pastor, acabou ganhando notoriedade na internet e acumulando milhares de seguidores. Já Patrick, a outra vítima da traição, optou por desativar suas redes sociais e evitar qualquer tipo de exposição ou ganho de fama relacionada a polêmica.

Após alguns dias sem se pronunciar sobre o caso, um amigo do guitarrista publicou um vídeo em que confirmava a separação de Patrick e anunciou que ele gravaria, em breve, um vídeo sobre o ocorrido.

Nesta quarta-feira (02), a cantora gospel Norma Silva também se manifestou por meio de suas redes sociais, demonstrando apoio a Patrick. Ela ressaltou que, apesar da traição de sua esposa com o pastor, ele continuou participando das atividades da congregação e esteve presente no Culto da Virada

“E assim segue o Patrick em silêncio, adorando e congregando!! Está dando um tapa sem mão em muita gente!!! Essas coisas não dão mídia né?? Deus te abençoe, Patrick!!”, escreveu.

Nos comentários, vários internautas demonstraram apoio guitarrista: “Às vezes o silêncio é o grito mais alto da alma”, se solidarizou uma usuária do Instagram. “Esse menino deu aula de Evangelho para muita gente, pois o silêncio não significa que não está doendo. Porém, quem nos justifica é Deus, e Deus também é a nossa justiça. Até porque a justiça dos homens é como um trapo de imundícia”, afirmou outro.

O caso ganhou repercussão nacional no dia 26 de dezembro, após Aryana Medeiros, esposa do pastor infiel, publicar um vídeo expondo a suposta traição do marido.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Norma Silva (@cantora_norma_silva)

The post Guitarrista Patrick continua cultuando em igreja onde foi traído por pastor appeared first on Fuxico Gospel.