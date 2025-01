Gustavo Carmo e Jerônimo Rodrigues discutem parcerias para o desenvolvimento de Alagoinhas

Na sala de reuniões da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), em Salvador, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e equipe receberam o prefeito Gustavo Carmo (PSD), o vice-prefeito, Luciano Sérgio, secretários municipais, deputados federais, estaduais e vereadores, com o objetivo de discutir a situação atual e as demandas consideradas estratégicas para o desenvolvimento da cidade e da região.

O resultado foi positivo. Entre as ações já anunciadas hoje, está a entrega de duas ambulâncias e um micro-ônibus para Tratamento Fora do Domicílio (TFD), o que vai facilitar o deslocamento de pacientes que precisam de atendimento médico e hospitalar na capital. Além disso, ficou definida a construção de uma unidade de ensino no Riacho da Guia, zona rural de Alagoinhas.

“Estamos muito felizes com o resultado desta reunião que marca o fortalecimento das tratativas entre a nossa gestão e o Governo do Estado. O objetivo é estabelecer convênios e parcerias, por meio de apoio técnico e financeiro, que viabilizem a realização de projetos considerados fundamentais para o desenvolvimento do nosso município e a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Acreditamos que a chegada das ambulâncias, do micro-ônibus, e a construção de uma escola representam apenas o começo de uma parceria forte e voltada para o crescimento de Alagoinhas”, afirma o prefeito Gustavo Carmo.