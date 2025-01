Gustavo Gómez renova contrato com o Palmeiras até 2027

Gustavo Gómez, zagueiro e capitão do Palmeiras, confirmou a renovação de seu contrato com o clube até o final de 2027. Em suas declarações, ele expressou sua gratidão pela oportunidade de continuar no time, ressaltando a forte identificação que tem com a equipe e como isso influenciou positivamente sua vida pessoal. “Sou muito grato ao Palmeiras, aqui encontrei meu lugar no mundo. Tive uma identificação muito grande com o pessoal que trabalha aqui. Mudou a minha vida positivamente, me ajudou a ser melhor pai, melhor marido, melhor companheiro, melhor filho”, comentou o jogador que externou seu agradecimento aos dirigentes.

WhatsApp

“Agradeço à presidente (Leila Pereira) e ao diretor (Anderson Barros) que acreditam em mim. Feliz por ficar mais tempo aqui, só tenho que retribuir a cada jogo com esforço e dedicação”, completou o zagueiro. Desde sua chegada ao Palmeiras em 2018, Gómez conquistou um total de 12 títulos e se destacou como o maior zagueiro artilheiro da história do clube, acumulando 37 gols.

Após um ano de 2024 sem títulos, o jogador demonstrou otimismo em relação à nova temporada. “Estamos muito motivados. Temos grandes desafios no ano, campeonatos muito bons. Estamos trabalhando em dois períodos todos os dias, fazendo uma boa preparação física para chegar bem ao primeiro jogo do Paulista. Depois logo começa também a Libertadores, o Brasileiro e o Mundial, que são competições importantes para nós e para a nossa torcida”.

Após o período de férias, ele disse estar animado para essa retomada. “Ficamos quase um mês fora. Desfrutamos de nossa família, foi legal e encontramos os novos companheiros. O grupo chega muito motivado”, encerrou.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias