Gustavo Mioto dá detalhes do término com Ana Castela: “Nunca duvidei”

Um dia após anunciar a separação com Ana Castela, Gustavo Mioto deu detalhes sobre o fim do namoro que durou um pouco mais de 3 meses, em entrevista para o Vênus Podcast, com Cris Paiva e Yasmin Ali. “Não teve brigas, não teve discussões. Nunca tive nada, nunca tive problema com ninguém”, destacou.

“Impossível não falar. Não sou muito de falar em rede social e expor. Assim como foi um baque pra vocês, é pra nós também. Relações a gente tem que sentar e conversar. Infelizmente a gente tem agendas difíceis e não dá pra conversar pelo telefone”, completou.

Mioto negou que o término tenha sido motivado por ciúmes: “Não existe a chance de eu ter explosão de ciúmes. Se tem uma coisa que não desconfio é do caráter da Ana Flávia, nunca duvidei. Então nunca poderia ter ciúmes, pois sei do caráter dela”.

O cantor seguiu explicando que a decisão também não envolveu traição. “Términos são difíceis, eu sei, mas a gente tem que encerrar ciclos que a gente pensava que seriam maiores, mas às vezes acontece. Não teve nada a ver com infidelidade, agressividades”, completou elogiando a boiadeira.

Gustavo Mioto finalizou esboçando gratidão: “Quero agradecer todo o carinho da galera. Infelizmente nessa vida doida que a gente leva tem, sim, pessoas em volta que lutam contra a felicidade alheia, e onde tem luz, aparece treva”.

Gustavo Mioto foi quem decidiu dar fim ao namoro

A bruxa está solta! Depois de Sandy anunciar o fim do casamento de 24 anos com Lucas Lima, o colunista Lucas Pasin, do Splash, cravou que Gustavo Mioto e Ana Castela também terminaram. E mais: que a decisão partiu do cantor.

Os fãs já especulavam uma crise na relação, que perceberam um distanciamento entre os artistas nos últimos dias. De acordo com o jornalista, Mioto conversou com Castela e acharam melhor seguir separados, porém mantendo a amizade.

Ana Castela e Gustavo Mioto demoraram para assumir o romance por um cuidado da equipe da cantora com a exposição, temendo que sua vida pessoal ganhasse mais holofote que a profissional. O ex-casal começou a ser visto junto em abril, mas só tornaram o namoro público em junho, no Dia dos Namorados.