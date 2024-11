Gustavo Mioto revela regras do relacionamento com Ana Castela; confira

Entre idas e vindas, Gustavo Mioto e Ana Castela estão juntos há um ano e meio. Entretanto, o casal precisa conciliar o lado amoroso com o profissional, já que os dois contam com diversos shows no mês. O cantor, entretanto, revelou que a relação conta com algumas regras.

Como os dois costumam dar entrevistas, Mioto relatou que eles tem um combinado de sempre avisar quando falarem um do outro, que vão pegar um voo, além de dar “bom dia, boa noite”.

Como a relação dos dois costuma estar na mídia, o sertanejo contou que eles aprenderam a lidar com a situação e tentam fazer com que a exposição e a vida profissional não desgaste a vida pessoal do casal.

“Não tem como separar o pessoal do profissional, a galera sempre pergunta alguma coisa, então a gente precisou aprender a fazer esse revezamento da maneira mais natural possível, para gente não enjoar um do outro, tanto como artista, tanto como pessoa, já que a galera não deixa o descanso acontecer”, declarou, em entrevista ao Terra.