Gustavo Mioto sobre namoro com Ana Castela: “Ela é um furacão”

Gustavo Mioto reatou o namoro com Ana Castela e parece estar feliz com a decisão. O cantor sertanejo deu detalhes do relacionamento com a artista e afirmou que os dois têm personalidades muito diferentes.

“Eu sou muito calmo, sou muito de boa, sou muito na minha, e ela é um furacão. (Se eu me prendesse no) que eu achava que (tinha que estar) na lista do que um pessoa tem que ter, talvez eu perderia o grande amor por conta de uma lista idiota”, afirmou.

Ana Castela e Gustavo Mioto

Gustavo Mioto se declara para Ana Castela após nova reconciliação Instagram/Reprodução

O cantor também abriu o coração e foi sincero ao falar sobre o relacionamento. “Eu sempre me relacionei com mulheres mais velhas, sempre acreditei que era isso e tal, e estou aqui, um ano e meio enroscado numa menina de 6 anos mais nova que eu. Não era o que eu queria, mas era o que eu precisava”, disse.

Apesar da diferença de idade, Gustavo Mioto disse que Ana Castela ensina muito a ele. “Eu tenho aprendido muito com ela a não ter medo de ser autêntico 100%. Eu sempre gostei de ser eu mesmo, mas muitas das vezes, na carreira artística, eu aprendi que eu tinha que ser politicozão. E ela tem me ensinado a viver.”