Gustavo Tubarão relata como a internet o ajudou a superar a depressão

Gustavo Tubarão recebeu, em 2022, os diagnósticos de depressão, síndrome de borderline, ansiedade e síndrome do pânico. O influencer contou com a ajuda da internet e do suporte do público para se recuperar e aproveitou para escrever um livro O Trem Tá Feio: Como me Curei da Depressão para detalhar o período entre a descoberta das doenças e a sua cura.

Em entrevista ao Metrópoles, o influencer revelou que o diagnóstico lhe trouxe surpresa e alívio, ao mesmo tempo, por finalmente entender o que ele estava passando nos últimos anos. “Foi bem difícil quando fiquei sabendo o que eu tinha realmente”, declarou.

Gustavo Tubarão – boderline

Gustavo Tubarão Reprodução

Gustavo-Tubarão-Tiktok-Novelei

Para se distrair, o influencer passou a gravar vídeo, mas não conseguiu muito engajamento no início Juliana Coutinho

Gustavo-Tubarão-Tiktok-Novelei

O mineiro, de 22 anos, começou forçando o seu sotaque e vendendo um outro estilo de vida Juliana Coutinho

Gustavo-Tubarão-Tiktok-Novelei

Gustavo Tubarão começou na internet após um período difícil de sua vida Juliana Coutinho

Gustavo-Tubarão-Tiktok-Novelei

Gustavo Tubarão está escalado para Novelei, nova webnovela da Globo Juliana Coutinho

Gustavo-Tubarão-Tiktok-Novelei

Gustavo Tubarão Juliana Coutinho

Ao contrário de muitos influencers, que buscam deixar esse lado “sombrio” debaixo do pano, Gustavo Tubarão abriu o jogo sobre a sua condição e revelou que se sentiu mais livre e acolhido com o suporte recebido por seus seguidores. “Eu sempre fui muito verdadeiro com meu público, então com esse assunto não ia ser diferente. Desde o comecinho de tudo eu falo sobre saúde mental por achar que é muito importante falar disso sem ser um tabu”, relatou.

Na sequência, ele comentou a importância de falar sobre saúde mental na internet e disse que muitos seguidores se viram na mesma situação de Tubarão. “Graças a Deus meu público recebeu isso muito bem, me acolheu, galera manda mensagem agradecendo por abrir isso porque também passam por isso ou tem alguém da família ou amigos numa situação parecida… a gente precisa falar mais sobre isso sem medo de ser julgado”, completou.

“Todo mundo ali compartilha comigo suas experiências e eu também, então essa troca ajuda muito”, relembrou.

Entretanto, não foi somente a internet que ficou ao lado do influencer. Ele explicou que conta com uma rede de apoio muito forte. “Foi difícil pra minha família juntar o peso de todos os diagnósticos, ne? Mas eles são minha base ali de apoio no dia a dia, junto com minha equipe e meu público”, disse.

Livro Do diagnóstico das doenças até sua cura, Gustavo Tubarão aproveitou para compartilhar a sua história no livro O Trem Tá Feio: Como me Curei da Depressão. Com intuito de mostrar como enfrentou, e ainda enfrenta, problemas com a saúde mental, ele busca ajudar pessoas que estão passando por isso agora.

“[Quis] Trazer tudo de uma forma mais leve, com meus conselhos, o que eu fiz pra tentar amenizar os problemas durante as crises, etc. Então eu quis trazer tudo dentro da minha realidade mesmo, para aproximar ainda mais quem me acompanha”, detalhou.

Tubarão afirmou que essa foi uma experiência diferente de tudo o que ele já fez. “Foi intenso demais ter que reviver tudo para poder contar ali mas, no fim das contas, fico muito grato por ter conseguido trazer tudo de um jeito leve, com a minha cara, meu jeito de falar”, declarou.

Para embasar tudo o que estava colocando em seu livro, o influencer buscou ajuda profissional e fez consulta com vários especialistas no assunto. “Tive ajuda de uma profissional da área, trouxe informações confiáveis, mas o livro mesmo é 100% baseado nas minhas próprias experiências”, disse, acrescentando que a publicação não é uma fórmula mágica para curar depressão e ansiedade:

“Eu não fiz o livro como um remédio ou tentando trazer uma fórmula mágica pra curar depressão, ansiedade, nada disso! Eu simplesmente quis contar da minha vida, da minha forma, como foi comigo e o que eu tirei disso tudo pra poder compartilhar”, descreveu.

Questionado sobre o medo de ser mal interpretado por muitas pessoas na internet, Gustavo Tubarão revelou que essa é uma preocupação real. “Eu fui eu mesmo, transparente, verdadeiro, contei coisas que nunca tinha contado na vida! Tive apoio profissional para falar de uma forma consciente de tudo, mas não estou tentando ensinar ninguém sobre o que é certo ou errado, apenas estou compartilhando a minha história e tudo que consegui aprender depois de tudo que vivi e ainda vivo”, completou.

Cotado para o BBB 24 Com a proximidade do Big Brother Brasil, é normal que diversos nomes surjam na mídia como supostos participantes e, até mesmo, como confirmados. Em 2024, o nome de Gustavo Tubarão figurou em uma série de listas, inclusive com garantias de que ele estaria no reality show da Globo.

Apesar de revelar que ficou feliz com o pedido de muitas pessoas para que ele estivesse na casa mais vigiada do Brasil, Tubarão explicou que o seu foco no momento é outro, mas não negou que possa participar do BBB um dia. “Eu nunca digo nunca, mas meu foco está na minha saúde e em continuar ali trazendo mais da minha vida, do meu dia a dia na roça, com meus bichos, minha família, meus amigos”, concluiu.

Por fim, ele contou que vem novidades por aí, mas deixou o segredo no ar. “Só sei que vem trem bão por aí”, encerrou.