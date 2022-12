Gusttavo joga truco em bar com amigos e familiares no interior de MG

De volta às raízes, Gusttavo Lima visita amigos e familiares na comunidade rural de Tauá, na cidade de João Pinheiro, 123km de sua cidade natal, Presidente Olegário, no Noroeste de Minas. Em vídeo que circula nas redes sociais, o artista aparece bebendo cerveja e jogando truco, com direito a muita empolgação e gritaria. Assista!

Em imagens registradas pelo irmão do sertanejo, Marcelo Lima, Gustavo aparece se divertindo e ensinando um garoto a jogar sinuca e em seguida jogando truco em uma mesa de bar rodeada de amigos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)



Em um reels compartilhado em suas redes sociais nesta segunda-feira (26/12), o cantor relembra os momentos vividos na cidade natal. “Estamos aqui onde eu nasci, com os meus grandes e velhos amigos… Onde tudo começou, onde tudo nasceu, a gente roda, roda, trabalha, trabalha, roda por esse mundo todo, mas a gente encontra as nossas raízes aqui, nesse lugar maravilhoso onde eu tive as minhas melhores lembranças e tenho as melhores recordações da minha infância e de toda a minha vida. É na terra dos bons que a gente melhora”, declarou Gusttavo.

