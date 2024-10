Gusttavo Lima, Deolane Bezerra e Tigrinho – O que está acontecendo?

Na segunda-feira, 23, a Justiça de Pernambuco decretou a prisão preventiva do Cantor, investigado por seu suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, que já movimentou R$ 3 bilhões. A operação também prendeu a advogada e Influenciadora. O cantor teria transportado foragidos da Justiça em seu avião, reforçando suspeitas sobre sua participação no esquema.

Apreensão de Aeronave A aeronave do cantor, modelo Cessna 560XLS, foi apreendida em setembro. Avaliada em R$ 38,8 milhões, o avião, registrado em nome da Balada Eventos, empresa ligada ao cantor, estaria envolvido no transporte de investigados para o exterior. Segundo a Justiça, a relação financeira com os envolvidos e suas movimentações suspeitas acentuam as dúvidas sobre seu envolvimento no esquema criminoso.

Posicionamento do Sertanejo A equipe de Nivaldo nega a posse do avião e afirma que ele pertence à empresa J.M.J Participações. Segundo os representantes do cantor, a aeronave foi vendida e o processo de transferência está em trâmite.