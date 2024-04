HÁ 20 ANOS – A arapuca em que Lula se meteu

18:53

Pelo visto, nos Estados Unidos também existe a famosa “herança maldita”. A sra. Condoleezza Rice, a principal assessora do presidente Bush para assuntos de Segurança Nacional, não usou a expressão. Mas a ideia que orientou seu depoimento no Congresso foi a mesma que orienta o comportamento do atual governo brasileiro: pôr a culpa de todas as desgraças na administração anterior.

Como se esperava, ela livrou a cara de Bush e culpou o governo Clinton por não ter evitado o atentado terrorista do 11 de setembro de 2001.

Lula está certo, certíssimo quando diz que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso lhe deixou uma herança maldita – ou quase isso. O problema é que Lula errou por não ter mostrado com clareza ao país, tão logo começou a governar, a face cruel dessa herança maldita.

Bancou o bonzinho com FHC.Foi civilizado em excesso. Meteu-se, portanto, numa arapuca.

Falar disso agora não convence – ou não convence tanto. De resto, se a herança que recebeu foi tão maldita, ele tinha e tem legitimidade para mudar o que deveria ser mudado. Não mudou. Até agora, seu governo é uma continuação do governo anterior. E, sob certos aspectos, uma continuação para pior.