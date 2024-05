HÁ VINTE ANOS – A vez do companheiro do PT

03:50

Levantamento do PFL sobre os cargos ocupados seguindo critérios políticos indica a existência de 20 mil nomeações do PT. Como os filiados destinam entre 2% a 10% do salário ao partido, o senador Jose Jorge (PE) calcula que o caixa eleitoral do PT será engordado em aproximadamente R$ 32 milhões ao ano só com as nomeações políticas.

O PT admite que apenas 1,3 mil militantes, lotados em postos federais, contribuem com o partido. Todos eles estariam empregados em cargos com vencimentos superiores a R$ 4,8 mil mensais. Com isso, o PT teria R$ 4 milhões a mais, a cada ano, com as nomeações.

A despeito do dinheiro que entra no caixa do PT, essas nomeações causam prejuízos ao governo porque avançaram sobre os escalões técnicos de determinados ministérios e órgãos públicos.

Mesmo que se leve em conta a argumentação ideológica dos petistas – segundo a qual não existe espaço neutro na administração pública –, cabe lembrar que alguns redutos dos companheiros correm o risco de ser os campeões de ineficiência.

Na Embrapa, por exemplo, convênios com a iniciativa privada estão suspensos. Isso sem falar no mico que o PT pagou com a passagem pelo ministério da deputada federal Benedita da Silva (RJ), cercada de petistas por todos os lados.

—

10:48

O governo de Moçambique apelou para ratos gigantes na caça às milhares de minas que existem enterradas no país depois de muitos anos de guerra civil. As minas matam e mutilam.

Cachorro anti-mina é menos eficiente. Homem anti-mina, nem se fala. Os ratos gigantes são um sucesso.

Lula poderia importar alguns e soltá-los na Esplanada dos Ministérios para se prevenir contra crises que podem explodir de uma hora para a outra.