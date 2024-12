HÁ VINTE ANOS – Blog vira um fenômeno mundialE

O fenômeno dos blogs influencia mais e mais a mídia convencional. A norte-americana, por exemplo, foi forçada a divulgar as fotos de iraquianos torturados porque blogs o fizeram antes. Não só o jornalismo como negócio está sob o violento impacto da internet – mas a própria profissão de jornalista, e não poderia ser diferente.

Qualquer pessoa com um terminal de computador pode virar produtora de conteúdo. Ganhará credibilidade à medida em que veicule conteúdo de qualidade, correto e essencialmente honesto.

Se antes do advento da internet já não fazia sentido a exigência do diploma de jornalista para que se pudesse trabalhar como jornalista, agora menos ainda.

Há um jornal eletrônico na Coréia do Sul feito apenas por cidadãos comuns. E é um sucesso. Já profetizaram o fim da História – a profecia pode ser discutível. Igualmente discutível pode ser profetizar o fim de severas restrições à liberdade de expressão no mundo – mas me arrisco a fazê-la.

—

Este blog ganhou o prêmio concedido pelo júri popular ao Melhor Blog Jornalístico em língua portuguesa do concurso “Deutsche Welle International Weblog Awards 2004”. Votaram mais de 60 mil internautas de todo o mundo – um terço deles brasileiro.

Na categoria “Melhor Weblog”, o prêmio do público foi dado a “Por um Punhado de Pixels”, o blog do pioneiro Nemo Nox. Na categoria “Melhor Temática”, o eleito do público foi o blog brasileiro “Estraga Filmes”.

Na categoria “Melhor Design”, o público escolheu o blog russo “O Castelo de Ergeal, o Dragão do Norte”. E em “Melhor Inovação”, o premiado foi o blog alemão “Radio RSS”.

Entre as 11 categorias admitidas no concurso, o prêmio de Melhor Blog do júri formado por especialistas foi para o blog chinês “Jornal de Cachorro”. Lema do blog: “Se não se pode falar sobre as pessoas, então fala-se sobre cachorros”.

(Publicado aqui em 7 de dezembro de 2004)