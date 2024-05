HÁ VINTE ANOS – Expulso do país autor de reportagem sobre Lula

22:01

O governo ainda não viu nada. Se a reportagem do New York Times sobre os hábitos etílicos de Lula causou algum dano à imagem presidencial lá fora, causará muito mais a decisão de expulsar o correspondente do jornal. Foi ato de governo de republiqueta.

—

20:44

Entre as 19h e as 20h de hoje, Lula conversou com 16 jornalistas, oito deles correspondentes estrangeiros, sobre sua viagem à China no próximo dia 21. No fim da conversa, um jornalista perguntou sobre a matéria do NYT. Resposta textual do presidente:

– Não peça que o presidente responda uma coisa daquelas. Certamente, o autor daquilo, que não me conhece, que eu não conheço, deve estar hoje mais preocupado do que eu. O governo brasileiro deve tomar decisões que a lei permitir que tome”.

Àquela altura, Lula já sabia e aprovara a expulsão do correspondente do NYT.

—

20:36

Eis a nota oficial do Ministério da Justiça sobre o cancelamento do visto do correspondente do NYT:

“Em face de reportagem leviana, mentirosa e ofensiva à honra do Presidente da República Federativa do Brasil, com grave prejuízo à imagem do país no exterior, publicada na edição de 9 de maio passado do jornal The New York Times, o Ministério da Justiça considera, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.815, inconveniente a presença em território nacional do autor do referido texto. Nessas condições, determinou o cancelamento do visto temporário do sr. William Larry Rohter Junior. Brasília, 11 de maio de 2004 – Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto, Ministro interino da Justiça”.

—

20:33

O jornalista William Larry Rohter, correspondente do NYT no Brasil, acaba de ter cassado seu visto de permanência temporária no país. Isso equivale a uma expulsão. Ele é autor da reportagem sobre os hábitos etílicos de Lula. Não lembro de nenhum ato parecido com esse adotado em governos anteriores. Voltarei com mais informações.