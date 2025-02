HÁ VINTE ANOS – Lula sai da defesa e parte para o ataque

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou os dois discursos que fez ontem em Guarulhos, na Grande São Paulo, para bater forte no PSDB. Em evento do Bolsa Família, começou atacando os gastos da Febem, de responsabilidade do governador paulista Geraldo Alckmin. Em seguida, voltou às críticas ao antecessor Fernando Henrique Cardoso. Comparou a herança recebida ao maremoto da Ásia e derrapou no discurso ao se referir ao fenômeno que matou 280 mil pessoas como um vendaval.

– Sofremos muito em 2003 e vocês acompanharam o sofrimento. Peguei uma casa depois de um vendaval, como aquele que deu na Ásia – comparou, após visitar as obras do Hospital dos Pimentas.

Na mesma fala, o presidente lançou mão de mais uma metáfora futebolística para ilustrar o meio caminho andado no governo:

– Terminou o primeiro tempo e fomos para o vestiário, que é o Natal. Agora começa um segundo tempo muito mais promissor que o primeiro.

Sem citar Fernando Henrique uma vez sequer, Lula reclamou da situação encontrada quando assumiu a Presidência.

– A dívida social é quase impagável – afirmou, comparando-a às dívidas interna e externa do país.

(Publicado aqui em 3 de fevereiro de 2005)