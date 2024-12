HÁ VINTE ANOS – O presente que Lula deve ao país (Por Lucia Hippolito)

A pesquisa CNT/Sensus, divulgada ontem, traz todos os números necessários para que o Natal do presidente Lula seja o melhor, desde sua eleição. A popularidade do presidente aumentou, e a avaliação positiva de seu governo também melhorou, embora Lula continue muito melhor do que o governo.

O mais importante é a percepção da população de que 2005 será melhor que 2004. É o que o presidente vem afirmando em todos os lugares. Segundo Lula, o país saiu da UTI e tem todas as condições para transformar 2005 no ano do crescimento econômico, com inflação controlada e desemprego em queda.

Seria bom se o presidente pudesse aproveitar este bom momento para olhar com carinho um dos poucos números ruins da pesquisa CNT/Sensus. Para 94,9% dos entrevistados, existe muita violência no Brasil. Enquanto 36,7% acham que é preciso punições mais rigorosas, 22,7% acham que é preciso criar programas sociais e assistenciais.

Estes números refletem, de certa forma, o discurso partido em que o Brasil vem patinando nos últimos 20 anos. A direita passou esse tempo todo com o discurso do enfrentamento do bandido, sintetizado na frase: “Bandido bom é bandido morto”.

Enquanto isso, a esquerda, traumatizada com a violência policial dos 21 anos de ditadura, fortalecia o discurso da inclusão, alegando que o crime era produto da miséria. E assim se passaram 20 anos. O crime se organizou cada vez mais, os bandidos passaram a controlar armamento pesado, a polícia ficou obsoleta ou se corrompeu.

Finalmente, esquerda e direita começaram a confluir para um discurso mais parecido. É preciso, sim, enfrentar com coragem o crime, organizado ou não, com toda a sua patologia: corrupção, contrabando de armas e drogas, lavagem de dinheiro, infiltração nos mais altos escalões da República.

Mas ao mesmo tempo é preciso gerar políticas públicas de inclusão social, para diminuir a desigualdade, que é terrível no Brasil. Geração de empregos, políticas compensatórias, enfim, tudo o que for possível para ocupar o espaço do poder público e impedir que o crime e os criminosos cresçam no vácuo.

É isso que os números da pesquisa CNT/Sensus revelam: o governo Lula tem legitimidade e a confiança da população brasileira para enfrentar com coragem o problema da violência. Este sim, seria um bom presente de Natal para os brasileiros honestos, que pagam seus impostos e gostariam de viver em paz. Sem medo de serem felizes.

(Publicado aqui em 14 de dezembro de 2004)