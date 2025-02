HÁ VINTE ANOS – Ora vejam só quem faz aniversário…

Parabenize o Partido dos Trabalhadores. Ele completa 25 anos de idade, e em tão pouco tempo já elegeu o presidente da República, um dos seus fundadores.

Como o exercício do poder envelhece, é verdade que o PT aparenta ter bem mais idade. Talvez por isso, seu atual presidente, o deputado federal José Genoino (SP), adverte:

“O PT tem que ter cuidado, muito cuidado, com a ética e com a transparência para que a cultura do jeitinho brasileiro não domine o partido”.

(Publicado aqui em 9 de fevereiro de 2005)