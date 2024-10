HÁ VINTE ANOS – Quando o Maluf do Amazonas foi derrotado

A vitória de Serafim Corrêa, em Manaus, é o mais espetacular resultado da eleição municipal. Por causa dele, um técnico qualificado e exemplo de político decente; e por causa de quem perdeu, Amazonino Mendes, um dos oligarcas mais carimbados da política do Norte do país.

Para quem não sabe, Amazonino é uma espécie de Paulo Maluf da Amazônia, permanentemente embrulhado em inúmeros processos e acusações de corrupção, cujas sentenças sempre tardam, quase nunca chegam, e quando chegam já não produzem resultados.

Serafim ganhou de Amazonino e dos institutos de pesquisa. O Ibope fez uma lambança tão grande que foi proibido pela Justiça de continuar operando em Manaus; o Vox Populi deu 10 pontos percentuais de vantagem para Amazonino na pesquisa publicada hoje. Mas não era preciso ser um profissional do ramo para pressentir o resultado há pouco proclamado.

Há uma semana, o senador Cristovam Buarque (PT-DF) esteve em Manaus fazendo campanha para Serafim. Não encontrou um só eleitor de Amazonino, embora tenha visto muitas bandeiras nas ruas carregadas por gente paga para fazer isso.

A bem da verdade, Amazonino virou cacique no Amazonas graças aos votos dos grotões porque sempre perdeu em Manaus, que concentra 60% do eleitorado, exceto em 1990 quando se elegeu prefeito porque pôs Eduardo Braga, o atual governador, como vice.

O economista Serafim perdeu três eleições antes de ganhar a prefeitura hoje, e desta vez demonstrou que também sabe fazer cálculo político: valendo-se da inexistência do PT no Estado, aliou seu partido, o PSB, ao senador Jefferson Peres, do PDT, o político de maior prestígio do Norte do País. O PSDB de Arthur Virgílio achou que não valia a pena ficar ao seu lado.

Além de tudo isso, é preciso ter sorte na vida: Manaus passou o dia da eleição sem água, e, logo cedo, o vice de Amazonino, Bosco Saraiva, foi preso fazendo boca de urna e chegou à Polícia Federal algemado. Ele é um dos envolvidos nos flagras de corrupção da Operação Albatroz, detonada pela PF no início do ano em Manaus. Aliás, o novo prefeito deve ser grato aos policiais que realizaram quatro megaoperações nos últimos dois anos, indicando mais de 50 pessoas.

Com a eleição, Serafim se torna um dos mais fortes candidatos ao governo do Estado em 2006, já que Jefferson Peres pretende disputar a presidência da República com Lula.

(Publicado aqui em 31 de outubro de 2004)