HÁ VINTE ANOS – Soldados americanos torturam presos no Iraque

16:08

Lembrei de um super-herói de desenho animado na televisão chamado He-Man. Ele se anunciava assim, lá se vão uns bons 15 anos: “Eu tenho a força”.

Desde que o homem deixou de andar de quatro, o emprego da força bruta ou refinada está na raiz dos seus mais desastrados atos.

Está hoje no “The New York Times” a explicação da soldada Lynndie England para as fotografias onde ela e outros militares aparecem humilhando e torturando iraquianos no complexo penitenciário de Abu Ghraib, a 32 quilômetros de Bagdá.

Resumo o que ela disse:

* Nós achamos a situação engraçada, então fotografamos;

* Os soldados puseram sacos plásticos na cabeça dos presos “só para assustá-los”;

* Quando algum soldado chutava um preso e lhe causava ferimentos mais profundos, o próprio soldado cuidava de fazer as suturas e os curativos adequados (comovente, hem?);

* “Eu cheguei a pisar em alguns deles (prisioneiros), empurrá-los ou puxá-los, mas nada extremo, nada além disso”;

Sobre a foto onde ela aparece apontando para um prisioneiro obrigado a se masturbar:

“O sargento Frederick removeu o saco da cabeça deles e incentivou-os a se masturbarem. O detento que eu mostro não parou de se masturbar. Então nós tiramos uma foto dele”.

Ou seja: tudo normal, tudo muito razoável.

Os soldados tinham o poder – os prisioneiros estavam submetidos a ele.

Porque acham que têm o poder, pais espancam filhos e mulheres, nações ricas impõem sua vontade sobre nações pobres, jornalistas abusam da liberdade de imprensa e governos e grupos econômicos tentam limitar a livre manifestação de pensamento.

—

19:12

ONDE SE LÊ: O ministro Gilberto Gil esclarece que não quis dizer que o governo Lula é a continuação do governo FHC;

LEIA-SE: Eliane, frequentadora deste blog, estava certa no seu comentário. Gil deve ter levado uma bronca e recuou. Ou recuou para não levar uma bronca.

ONDE SE LÊ: O ministro Antonio Palocci, da Fazenda, descartou hoje a possibilidade de o governo reajustar a tabela de Imposto de Renda da Pessoa Física;

LEIA-SE: – Essa deve ser a “novidade” prometida por Lula em discurso há um mês mais ou menos. Claro que Lula imaginava que a tabela seria revista. Palocci achou melhor não.

ONDE SE LÊ: Palocci diz que não haverá aumento do preço dos combustíveis no curto prazo;

LEIA-SE: Se o preço do barril do petróleo continuar subindo, haverá aumento do preço dos combustíveis, sim.

ONDE SE LÊ: Arthur Virgílio, líder do PSDB no Senado, disse que Lula não deve se constranger em subir no palanque da prefeita Martha Suplicy (PT), candidata à reeleição;

LEIA-SE: O PSDB torce para que Lula suba, e muitas vezes. O governador de São Paulo, que apoia o candidato José Serra, do PSDB, tem no seu Estado mais do dobro da aprovação de Lula. Se Lula subir no palanque de Martha, a eleição paulista será “nacionalizada”. É tudo o que Serra quer.