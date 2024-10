Haaland encerra jejum no Campeonato Inglês e leva o Manchester City à liderança

Erling Haaland quebrou um jejum de mais de 350 minutos sem marcar no Campeonato Inglês ao garantir a vitória do Manchester City sobre o Southampton por 1 a 0, neste sábado (26), no Etihad Stadium. O gol solitário do atacante norueguês levou o City à liderança da competição, agora com 23 pontos, dois à frente do Liverpool, que ainda jogará neste domingo (27) contra o Arsenal. Com o resultado, o Southampton caiu para a última posição, com apenas um ponto. O Manchester City começou a partida de forma intensa. Logo aos 3 minutos, Rubén Dias arriscou de longe, forçando o goleiro Ramsdale a trabalhar. Pouco depois, Haaland abriu o placar ao se antecipar à defesa para completar um cruzamento de Matheus Nunes, marcando seu 11º gol no campeonato.

Contra o Southampton, que vinha de oito derrotas em nove jogos, o City dominou a posse de bola e pressionou a defesa adversária, com destaque para a velocidade de Matheus Nunes pela esquerda. Aos 10 minutos, o brasileiro quase ampliou, mas chutou para fora. Embora com amplo controle, o ritmo do jogo diminuiu, e o Southampton teve sua única chance no primeiro tempo, quando Archer acertou o travessão em um contra-ataque no final da etapa inicial.

No segundo tempo, o City continuou criando oportunidades. Aos 4 minutos, Haaland quase ampliou de cabeça, mas Bellis salvou em cima da linha. Apesar das várias tentativas, o time de Manchester não conseguiu aumentar o placar e viu o Southampton avançar nos minutos finais, tentando pressionar e explorar o campo ofensivo. A última oportunidade do jogo foi novamente com Haaland, aos 50 minutos, mas Ramsdale defendeu, mantendo o placar em 1 a 0. No próximo sábado, o Manchester City visita o Bournemouth, enquanto o Southampton recebe o Everton no mesmo horário.

Outros resultados do Campeonato Inglês

O Aston Villa venceu o Bournemouth por 1 a 0 com gol de Barkley e assumiu a terceira posição, com 18 pontos. Já o Brighton empatou em casa com o Wolverhampton em 2 a 2, após desperdiçar uma vantagem de 2 a 0 até os minutos finais. Matheus Cunha marcou nos acréscimos para os visitantes, que saíram da lanterna. Em outro confronto animado, o Brentford venceu o Ipswich por 4 a 3. Após sair perdendo por 2 a 0, o Brentford empatou ainda no primeiro tempo e garantiu a vitória com gol de Mbeumo aos 51 minutos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira