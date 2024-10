Haaland estabelece recorde pela Noruega e anuncia que será pai

A vitória da seleção da Noruega por 3 x 0 em cima da Eslovênia, nesta quinta-feira (10/10), no Estádio Ullevaal, em Oslo, pela terceira rodada do Grupo 3. O centroavante Erling Haaland, do Manchester City, tornou-se o maior artilheiro da história da equipe norueguesa e aproveitou a noite para anunciar que será pai.

Ele marcou dois dos três gols do jogo e atingiu a marca de balançar as redes 34 vezes pela Noruega em 36 partidas. O antigo artilheiro da Noruega era o Jörgen Juve, que tinha 33 gols em 45 jogos pela seleção.

Em um dos gols, Haaland comemorou ao colocar a bola debaixo da blusa para remeter a gravidez. Depois do jogo, o artilheiro oficializou por meio das redes sociais que será pai.

Haaland namora a norueguesa Isabel Haugseng, que também é jogadora de futebol. Ela atua no Bryne Fotballklubb, da Noruega. Eles estão juntos desde que o centroavante do City jogava no Borussia Dortmund da Alemanha.