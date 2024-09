Haaland quebra recorde de Rooney, ídolo do United. Confira

Nick Potts/PA Images eAlex Livesey/Getty Images – Metrópoles

1 de 1 Foto colorida Rooney e Haaland – Metrópoles – Foto: Nick Potts/PA Images eAlex Livesey/Getty Images – Metrópoles Erling Haaland foi decisivo ao marcar os dois gols na vitória de virada por 2 x 1 contra o Brentford, neste sábado (14/9), pela 4ª rodada da Premier League. Além da marca incrível de nove tentos em quatro partidas, o norueguês bateu um recorde que perdurava mais de 13 anos.

Com os dois gols marcados, o norueguês se tornou o jogador com mais gols em quatro rodadas no Campeonato Inglês. Ele deixou para trás a marca de Wayne Rooney, ídolo histórico do Manchester United, que era o recordista até então com oito bolas nas redes em quatro partidas. A marca tinha sido alcançada na temporada 2011/12.

Começo avassalador O Manchester City iniciou a Premier League com quatro vitórias nas quatro primeiras rodadas. O time treinado por Pep Guardiola está na liderança com 12 pontos, seguido de Liverpool e Aston Villa, ambos com nove.

