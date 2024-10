Hacker invade a conta da Juventus e anuncia falsa contratação de promessa do Real Madrid

A Juventus esclareceu nesta segunda-feira (21) que uma de suas contas no X (antigo Twitter) foi hackeada, após a publicação de um falso anúncio sobre a contratação de Arda Guler, jovem meio-campista do Real Madrid. A postagem, feita no perfil em inglês do clube, afirmava que Guler havia se transferido para a Velha Senhora, o que gerou confusão entre os torcedores. A publicação mostrava uma foto do jogador de 19 anos em um aeroporto, acompanhada da mensagem: “Bem-vindo à Juventus, Arda Guler. A estrela em ascensão do futebol agora faz parte da família Juventus”. No entanto, a Juve desmentiu a informação por meio de sua conta oficial em italiano, explicando que o perfil em inglês havia sido comprometido por hackers. “Por favor, ignorem as informações falsas que estão sendo publicadas”, informou.

Embora Guler tenha sido especulado como possível reforço da Juventus em negociações no meio do ano, nenhum acordo foi concretizado. Atualmente, o jogador turco continua no Real Madrid, onde chegou em julho de 2023, após se destacar no Fenerbahçe. Apesar das lesões que marcaram sua primeira temporada na Espanha, ele conquistou uma medalha de campeão da Liga dos Campeões e foi uma das revelações da Euro 2024. A Juventus, por sua vez, ocupa a terceira posição na Serie A, com quatro vitórias e quatro empates em oito jogos. O clube também se destaca na Liga dos Campeões, onde mantém 100% de aproveitamento até o momento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA