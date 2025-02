Hadassa Santiago: A jovem que brilhou no Prêmio GLP4 na categoria “Destaque Teen”

Hadassa, com apenas 13 anos, já é um dos nomes mais promissores no mundo da moda e dos concursos de beleza. Vencedora do Prêmio GLP4 na categoria “Destaque Teen”, a jovem modelo e miss tem conquistado corações e impressionado com sua postura, empatia e dedicação. Em uma entrevista exclusiva, Hadassa compartilhou detalhes sobre sua trajetória, desafios e os próximos passos de sua carreira.

A jornada de Hadassa começou muito cedo, aos 10 anos, quando ela ingressou no mundo da moda. “No início, era muito insegura e tímida. Não sabia como lidar com as técnicas da profissão, mas com o tempo fui aprendendo e me adaptando”, relembra ela, com humildade. Hoje, aos 13 anos, ela já conquistou títulos importantes, como Miss Beleza Pernambuco e Miss Beleza Brasil, que a colocaram no cenário nacional.

O Prêmio GLP4, que a coroou como destaque da categoria Teen, chegou em um momento de grande importância para sua carreira. “Foi uma conquista significativa. Ao ser reconhecida tão jovem, sinto que estou no caminho certo”, diz Hadassa, emocionada com a vitória. Para ela, o prêmio representa não apenas o reconhecimento de seu trabalho árduo, mas também a prova de que sua dedicação está valendo a pena.

Com o título de Miss Beleza Brasil em sua bagagem, Hadassa está se preparando para os próximos desafios. “Acredito que, no futuro, poderei disputar concursos internacionais, como o Miss Universo. Mas, no momento, estou focada nos desfiles e eventos de moda”, explica. Além disso, ela também vê a possibilidade de explorar outras áreas, como a atuação. “Gosto muito de atuar, seja com dublagens ou com textos. Quem sabe isso não se torna uma nova oportunidade?”, diz, com uma risada contagiante.

Apesar de sua trajetória de sucesso, Hadassa não perde de vista a importância de ser um exemplo para as gerações futuras. “Sempre tento passar o que aprendi para as meninas que me pedem conselhos. É muito gratificante poder ajudar quem está começando ou quem já começou, mas quer aprimorar suas habilidades”, compartilha. Ela acredita que sua jornada pode inspirar outras jovens a acreditarem em si mesmas e seguirem seus sonhos.

Com o crescente reconhecimento, vem também a pressão. “Minha mãe é quem cuida da minha carreira e sempre me ensinou a buscar excelência em tudo o que faço. Já me acostumei com a pressão e, apesar da pouca idade, aprendi a ser exigente comigo mesma. Isso tem dado certo”, afirma Hadassa. Ela também tem se aventurado no universo digital, atuando como influenciadora. “Nunca imaginei que isso me traria tanta visibilidade, mas tem sido uma experiência inusitada”, confessa.

Além da beleza, Hadassa carrega consigo uma missão de inclusão e respeito, defendendo valores que vão muito além da aparência física. “Ser Miss é uma missão. A beleza precisa vir acompanhada de humildade, empatia e respeito. É fundamental ser um exemplo para os outros”, afirma com firmeza. Ela é uma defensora da diversidade na moda e acredita que a indústria tem evoluído nesse sentido. “Hoje, a aceitação da diversidade é muito maior. A moda está começando a se abrir para modelos de diferentes formas, tamanhos e etnias”, observa.

Ainda jovem, Hadassa já se vê como um modelo de inspiração, especialmente para meninas que desejam seguir seus passos. Ela acredita que a verdadeira beleza vai além da aparência e deve ser acompanhada de atitudes que transmitam confiança e empatia. “As atitudes falam mais do que palavras. A miss precisa ser um exemplo de autocuidado e respeito”, diz com convicção.

Com tantas conquistas e desafios pela frente, Hadassa mantém a simplicidade e o foco. Mesmo sendo uma miss, modelo e influenciadora, ela continua sendo a mesma menina simples de antes, que leva a vida de forma tranquila e saudável.

Hadassa é uma jovem com uma trajetória impressionante e um futuro promissor. Sua jornada nas passarelas e nos concursos de beleza é apenas o começo. Com sua atitude positiva e seu compromisso com a inclusão, ela certamente continuará a inspirar muitas jovens ao redor do mundo. E, para os próximos anos, podemos esperar muito mais de Hadassa, a jovem que está moldando sua carreira com coragem, dedicação e autenticidade.