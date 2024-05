Hadbala revela quanto já faturou com produção de conteúdo adulto

Reprodução

1 de 1 Hadson Nery em foto colorida na piscina – Metrópoles – Foto: ReproduçãoHadbala, o Hadson Nery do BBB 20, contou recentemente que se chocou com os ganhos em uma plataforma de conteúdo adulto. Isso porque o ex-jogador de futebol faturou o valor do prêmio do reality show em cinco meses de venda de conteúdo.

De acordo com uma entrevista de Hadbala para o G1, o ex-BBB faturou R$ 150 mil nos 15 primeiros dias de vendas de conteúdo adulto. E não para aí: em 5 meses de produção, Hadson lucrou o valor do prêmio do Big Brother Brasil e ficou milionário.

Leia a matéria completa no Famosos e Celebridades, parceiro do Metrópoles.

