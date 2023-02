Hadballa aconselha Felipe Prior em plataforma adulta: “Criatividade”

Felipe Prior anunciou, na última quinta-feira (2/2), que estava entrando para o OnlyFans, rede social de conteúdo adulto. O ex-BBB explicou, na bio de seu perfil, que só publicará fotos de seu pé. Hadson Nery, o Hadballa, que publica conteúdo no Privacy, outra plataforma com o mesmo intuito, aproveitou para dar dicas ao arquiteto.

“Primeiro passo é não ter vergonha, né? O Prior é meu amigo desde o BBB, agora precisa fazer valer esse conteúdo dele. Estou me divertindo demais com essa novidade! O grandão sem medo aqui já deu aula nas fotos e vídeos”, explicou Hadson à Adriel Marques, do portal Em Off.

O ex-BBB ainda se disponibilizou para ser coach de Prior. “A voz do povo, é a voz de Deus, né? Então Felipe precisa atender o pedido dos fãs e deixar a criatividade rolar, não pode ter vergonha. Se ele quiser um coach, tô aqui (risos)! Mete bronca irmão”, completou Hadballa.

Logo após colocar o link para o perfil no OnlyFans, o arquiteto aproveitou para brincar com o amigo no Instagram. “Meu pai vai ganhar mais dinheiro que o Hadballa. Eu sou muito da zoeira, vamos embora. Pé na obra”, brincou Prior, aos risos.

O ex-BBB continuou zoando o amigo e disse que vai ganhar mais dinheiro com o pé do que Hadson com a “barriga murcha”. Novamente, o arquiteto soltou boas gargalhadas.

Algumas horas depois, Prior voltou aos stories do Instagram e revelou que tudo não passou de uma zoeira: “Eu tenho OnlyFans, se quiser foto do pé, só colar. Mas, jogando limpo? Foi só uma resenha com os meus amigos. Tudo o que eu faço para me divertir, os caras soltam. A gente é grande, né?”, completou.

“Nada contra quem faz, mas eu fiz na brincadeira e o bagulho bombou”, finalizou o arquiteto.