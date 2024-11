Haddad aguarda posição do Ministério da Defesa para anunciar pacote de corte de gastos do governo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o pacote de cortes de gastos está finalizado em conjunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio oficial está previsto para ocorrer em breve, dependendo apenas da resposta do Ministério da Defesa. Haddad enfatizou que o foco principal é assegurar a sustentabilidade fiscal do país e evitar qualquer distorção que possa afetar a credibilidade do arcabouço fiscal e do governo. Durante sua fala, o ministro ressaltou que as medidas fiscais têm como objetivo promover um crescimento ordenado das despesas e recuperar a receita, que sofreu impactos negativos devido a benefícios concedidos a empresários.

Na declaração, ele também abordou a importância de uma “agenda de combate ao gasto tributário” que é, de acordo com ele, “aquela pessoa que tem renda e não paga imposto”. “Nós herdamos dez anos de déficit público que impediu o Brasil de crescer como nós gostaríamos, como ele está crescendo agora. Nós queremos crescimento robusto e sustentável: com baixa inflação, geração de empregos e oportunidades”, declarou o Ministro da Fazenda.

Segundo Haddad, as propostas em discussão visam não apenas a redução das taxas de juros, mas também a possibilidade de aproveitar um momento favorável de desenvolvimento econômico. Nesse sentido, com a implementação dessas medidas, será possível manter o crescimento das despesas de forma moderada, respeitando as normas fiscais estabelecidas. O ministro concluiu destacando que a implementação dessas ações é crucial para garantir um futuro econômico mais estável e promissor, e “do ponto de vista da receita, recompor o que foi perdido ao longo desses dez anos”, argumentou.

Publicado por Victor Trovão

*Reportagem produzida com auxílio de IA