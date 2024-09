Haddad critica falta de regulamentação das apostas eletrônicas e diz que Bolsonaro ‘sentou em cima do problema’

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a falta de regulamentação das apostas eletrônicas durante o governo de Jair Bolsonaro, o que, segundo ele, contribuiu para a crise atual. Ele lembrou que a legalização das apostas foi estabelecida no final da gestão de Michel Temer, mas a administração Bolsonaro não tomou as medidas necessárias para implementar a regulamentação ao longo de seus anos no poder. No início do governo Lula, uma medida provisória foi proposta ao Congresso com o intuito de regulamentar as apostas, mas não chegou a ser votada e acabou caducando. Recentemente, um novo projeto de lei foi aprovado, que inclui a regulamentação das apostas, mas sua implementação só ocorrerá seis meses após a publicação oficial.

Haddad ressaltou que a administração Lula está pronta para avançar na regulamentação das apostas, com a colaboração de diversos ministérios para combater a lavagem de dinheiro e a dependência em jogos. Ele também mencionou que a publicidade relacionada às apostas será controlada e que haverá um monitoramento rigoroso das atividades nesse setor. Em um dado alarmante, o Banco Central revelou que, em agosto, beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em apostas, o que representa 20% do total repassado pelo programa. O ministro enfatizou a importância de proteger a população mais vulnerável dos riscos de endividamento associados às apostas, destacando a necessidade de medidas eficazes para mitigar esses impactos.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA