Haddad defende linha de crédito para reconstruir casas no Rio Grande do Sul

Diante dos severos danos causados por catástrofes naturais no Rio Grande do Sul, o governo federal está mobilizando esforços para auxiliar na recuperação das áreas devastadas. Uma série de medidas financeiras está sendo preparada para apresentação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sob a coordenação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o plano inclui a implementação de uma linha de crédito especial destinada às famílias desabrigadas e incentivos fiscais para as empresas impactadas pelo desastre climático. A iniciativa visa a fornecer um suporte robusto, envolvendo tanto instituições financeiras públicas quanto privadas, para facilitar o processo de reconstrução e recuperação econômica do Estado.

A proposta de linha de crédito é direcionada principalmente para aquelas famílias que não possuem seguro residencial, uma condição comum entre as vítimas das recentes catástrofes. Reconhecendo a gravidade da situação, o governo também propõe medidas para aliviar a carga financeira sobre as empresas e o próprio governo estadual, sugerindo a extensão dos prazos para o pagamento de dívidas. Além disso, a Receita Federal adotou ações imediatas, como a extensão do prazo para a declaração do Imposto de Renda para os residentes dos municípios afetados, além de adiar o pagamento de tributos federais para as empresas nas áreas sinistradas.