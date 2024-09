Haddad diz que até 600 sites de apostas vão ser banidos nos próximos dias

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou em entrevista à rádio CBN, que o Brasil irá banir entre 500 e 600 sites de apostas esportivas que não estão em conformidade com a regulamentação vigente. A Anatel ficará encarregada de bloquear o acesso a essas plataformas. Haddad também recomendou que os usuários que possuem dinheiro depositado nesses sites solicitem a devolução, uma vez que os valores podem ser perdidos após a proibição. O Ministério da Fazenda recebeu um total de 113 solicitações de autorização de 108 empresas interessadas em operar no mercado de apostas esportivas. Além do fechamento dos sites irregulares, o governo brasileiro planeja restringir o uso de cartões de crédito e do Bolsa Família em plataformas de apostas, além de intensificar a supervisão sobre a publicidade relacionada ao setor.

O ministro informou que terá, nesta terça-feira, uma reunião com representantes de entidades de regulação de publicidade para discutir as propagandas das bets no País. Um estudo técnico do Banco Central revelou que, em agosto, cerca de 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família transferiram R$ 3 bilhões para sites de apostas. Em resposta a essa situação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião com seus ministros para discutir a regulamentação do setor, abordando temas como lavagem de dinheiro e o endividamento da população.

