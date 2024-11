Haddad diz que governo avalia incluir mais medidas em pacote fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 13, que o governo está avaliando se consegue, em tempo hábil, incluir mais medidas no pacote fiscal em discussão para ser enviado ao Congresso Nacional.

Em entrevista a jornalistas, Haddad afirmou que a equipe econômica quer que prevaleça um conceito no qual todas as rubricas afetadas sigam o mesmo arcabouço.

Haddad não confirmou se os anúncios sobre as medidas serão feitos ainda nesta semana ou apenas na próxima, após a reunião do G20.

Nesta quarta, o ministro se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para conversar sobre a proposta de corte de despesas do governo.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem discutindo medidas de contenção de gastos nas últimas semanas, e o mercado tem mostrado nervosismo com a demora em apresentar medidas fiscais, o que vem influenciando a alta do dólar ante o real.

O pacote deverá ser encaminhado para os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Na semana passada, o ministro afirmou que as medidas de contenção de gastos públicos estavam “muito avançadas” do ponto de vista técnico e que o tema estava na “reta final”.

