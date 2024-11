Haddad diz que Lula convocará reunião para definir corte de gastos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião para a tarde desta segunda-feira (4), com o objetivo de concluir as estratégias de redução de despesas do governo federal. De acordo com Haddad, as propostas já estão bastante avançadas em termos técnicos e podem ser divulgadas ainda esta semana. O ministro também informou que Lula está envolvido em algumas ligações internacionais, mas que, assim que essas conversas forem finalizadas, a equipe se reunirá para concluir os detalhes das medidas. Haddad expressou otimismo em relação ao anúncio das ações, que devem ocorrer nos próximos dias.

Em relação à possibilidade de implementar novos mecanismos de controle caso os gastos superem as expectativas, Haddad mencionou que existem várias definições em andamento na Fazenda. Ele ressaltou que Lula dedicou o fim de semana para discutir o tema e solicitou que os técnicos apresentassem as informações necessárias em Brasília. A reunião que está prevista para hoje deve contar com a participação do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Haddad, que havia planejado uma viagem à Europa, decidiu cancelar a viagem a pedido de Lula, priorizando assim as discussões sobre as medidas de contenção de gastos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias