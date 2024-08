Haddad diz que Lula deve indicar nome do novo presidente do Banco Central nas próximas semanas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar em breve o nome que sucederá Roberto Campos Neto na liderança do Banco Central. A informação foi divulgada nesta terça-feira (13) pelo Fernando Haddad. Segundo o ministro da Fazenda, a escolha do sucessor será discutida entre Lula e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, visando aumentar as chances de aprovação do indicado na sabatina junto aos demais parlamentares. Atualmente, Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central, é o nome mais cotado para assumir a presidência da autarquia. O mandato de Campos Neto termina em 31 de dezembro, mas Haddad afirmou que a indicação do substituto será antecipada.

A expectativa é que a indicação ocorra ainda este mês ou nas próximas semanas. Campos Neto tem sido criticado pelo presidente da República devido à condução da política monetária, especialmente pela interrupção do ciclo de queda da taxa Selic. A antecipação da indicação do novo presidente do Banco Central é uma tentativa do governo de reduzir a influência de Campos Neto no mercado financeiro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA