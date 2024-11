Haddad diz que medidas fiscais estão adiantadas: ‘Penso que estamos na reta final’

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 4, que as medidas de contenção de gastos públicos estão “muito avançadas” do ponto de vista técnico e afirmou acreditar ser possível apresentar as iniciativas nesta semana.

+ Cancelamento de viagem de Haddad é visto como positivo e sinal de anúncio fiscal próximo

Em entrevista a jornalistas, Haddad afirmou que fará reunião sobre o tema nesta segunda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem caberá definir a forma de comunicação das medidas.

“Minha ida [viagem] estava dependendo dessa definição se esta semana ou semana que vem que seriam feitos os anúncios. Como o presidente pediu para ficar e as coisas estão muito adiantadas do ponto de vista técnico, acredito que estejamos prontos para esta semana para anunciar [medidas fiscais]”, disse o ministro a jornalistas.

Ainda segundo Haddad, várias definições da Fazenda estão adiantadas. Ele contou ainda que o presidente passou o fim de semana trabalhado o assunto das medidas fiscais, tendo pedido, inclusive, que técnicos fossem a Brasília para apresentar detalhes a ele. “Penso que estamos na reta final.”

Viagem cancelada

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou uma viagem à Europa esta semana, informou o ministério em um comunicado neste domingo, 3. O anúncio ocorre em meio à pressão do mercado financeiro para que o governo apresente medidas de corte de gastos conforme prometido.

No comunicado, o Ministério da Fazenda disse que Haddad permanecerá em Brasília durante a semana a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Por essa razão, a viagem à Europa, prevista para segunda-feira (4), não será realizada neste momento. A agenda em questão será retomada oportunamente”, informa o comunicado.

O ministro vai se concentrar em “assuntos domésticos”, acrescentou o ministério, sem entrar em detalhes. O ministro da Fazenda partiria para o tour à Europa amanhã, às 13 horas, da capital federal.

