Haddad diz ter discutido sobre programa Acredita e reforma tributária em reunião com Lula nesta segunda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou sobre a reunião que teve com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e os ministros da Casa Civil, Rui Costa e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, além dos líderes do governo no Congresso, José Guimarães (PT-CE), Jaques Wagner (PT-BA) e Randolfe Rodrigues (PT-AP). Ao retornar para a sede da Pasta, Haddad disse que o encontro discutiu a pauta legislativa. “Foi uma reunião geral, porque tem muitos assuntos, como o programa Acredita e o PL 68, que é o complemento da reforma tributária, porque há alguns detalhes que estão sendo negociados de texto”, disse Haddad. Segundo o ministro, esses assuntos foram passados em revisão e já há algumas definições, que ele não quis adiantar. Questionado sobre se teria apresentado medidas de compensação para a desoneração da folha ao presidente, o ministro não comentou.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo